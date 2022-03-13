/685400/الحكم-الدولى-محمد-فاروق-يطلق-بطولة-كأس-الرئيس-السيسي-بجامعة-بنى-سويف

يعتبر الحكم الدولى السابق محمد فاروق أحد أبرز الحكام الذين يمتلكون سجلا مشرفا فى الكرة المصرية، كما أنه من أبناء محافظة بنى سويف وبدأ مشواره الكروى بفريق 14 سنه بنادى الشبان المسلمين ثم لعب بصفوف نادى بنى سويف لمدة 10 مواسم بجانب أندية الواسطى والفيوم بدورى القسم الثانى، كما مثّل منتخب مصر العسكرى ومنتخب مصر للكرة الخماسية. وينظم الحكم الدولي محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بجامعة بني سويف، بطولة بجامعة بني سويف، تحمل إسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى في مصر التي تحمل إسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان لـ" دوت الخليج" لقاء مع الحكم الدولي محمد فاروق، أكد فيه أن البطولة تلقى اهتمام كبير من قِبل مجلس إدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه قام بالتنسيق مع مسؤولين ولاعبين كبار سوف يحضرون الدورة وقنوات كبيرة لإذاعة المباريات، مستكملا: ومن يرفض المشاركة في دورة تحمل إسم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأردف مدير عام رعاية الشباب بجامعة بني سويف: هذه المبادرة تكريما لمنقذ مصر الأب الروحي لجميع المصريين رئيس مصر، وانا بكون سعيد جدا عندما يأتي الشباب للمنافسة على كأس يحمل إسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحكم الدولى محمد فاروق ينظم بطولة كأس “الرئيس السيسي” فى بنى سويف وعن مبادرات وزارة الشباب والرياضة قال الحكم الدولي : بتكليف من وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة حياة كريمة، قُمنا بإعداد فريق من جامعة بني سويف مكون من 60 طالب وطالبة، وذلك لتنفيذ بعض التكليفات، ومنها تدريب حر للفتيات على الأعمال اليدوية والحرفية، وشرح لكيفية عمل المشروعات الصغيرة والتعريف بمصادر التمويل، وورشة لألعاب الأطفال والرسم داخل المدارس، بالإضافة إلى عمل معرض ملابس للأسر الفقيرة. خطط مستقبلية للنشاط الرياضي أكد فاروق إنه الآن يعمل على تنظيم دورة كروية، تشمل جميع محافظات ومراكز شمال الصعيد، إن لم تكن شاملة كل محافظات مصر، مشيرا إلى أنه قدم الاقتراح على المسئولين وينتظر الرد، وسوف يعلن عنها رسمياَ حال الموافقة على المقترح. تأتى هذه البطولة ضمن برنامج الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الشابة وتقديمها للأندية المصرية

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