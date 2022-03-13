/685399/نجوى-إبراهيم-التشبيك-والتكامل-أهم-حلول-ملف-المجتمع-المدنى-للمشاركة-في-حل-الأزمة-السكانية

قالت نجوى إبراهيم، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، عمل المجتمع المدني لحل أزمة المشكلة السكانية يتم منذ عقود طويلة وذلك سواء من خلال التوعية والعديد من البرامج، موضحة أننا بحاجة إلى إطار تشريعى يجرم زواج القاصرات والابتزاز الإلكترونى والعنف الأسرى ويخدم على إطار العمل المجتمعى، موضحة أننا بحاجة إلى حالة تكاملية ما بين الموارد الموجودة والسياسات والتشريعات والمجتمع المدنى.

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

نجوى إبراهيم: التشبيك والتكامل أهم حلول ملف المجتمع المدنى للمشاركة في حل الأزمة السكانية

وأضافت نجوى ابراهيم ان المجتمع المدني قوة كبيرة على الأرض، ولذلك يجب تكامل الجهود بين عمل الدولة وبين منظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تقوم بتحركات ايجابية للغاية ومنها ربط الدعم بالقضايا الاجتماعية، مثل عدد الاولاد في التموين وغيرها.

تقديم حوافز للأسر

وأكدت نجوى ابراهيم انه يجب تقديم حوافز للأسر حتى تستجيب لبرامج التوعية المطروحة من منظمات المجتمع المدنى، بالاضافة لضرورة تطوير أداء الرائدات الريفيات، وكذلك خلق حالة التكامل بين جميع الجهات المعنية و منظمات المجتمع المدنى.