/685397/النيابة-العامة-تباشر-التحقيقات-فى-وفاة-حارس-مرمى-النادى-الأهلى-للناشئين

تباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغٌ اليوم بدخول المتوفى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.

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وسألت النيابة العامة والدي المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى وفاة حارس مرمى النادى الأهلى للناشئين

وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.