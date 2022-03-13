/685395/أحمد-فتحي-اعتبار-2022-عاما-للمجتمع-المدني-يحتم-علينا-معرفة-دور-مؤسسات-المجتمع-المدني-ومراقبتها

قال النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اهتمت بشكل كبير بدور المجتمع المدني في مواجهة ومجابهة القضية السكانية، منوها ان اطلاق الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدني يحتم علينا كنواب معرفة دور هذه المؤسسات بالاضافة إلى التاكد من تواصلها مع الوزارات من اجل تحقيق النتائج المرجوة بها بشان قضية الزيادة السكانة.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

دوت الخليج

أحمد فتحي: اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني يحتم علينا معرفة دور مؤسسات المجتمع المدني ومراقبتها

ولفت النائب أحمد فتحيي انه يوجد 4 كيانات تتعامل مع قضية الزيادة السكانية لمجابهتها وهما وزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، ولكن المهم في هذا الامر الخروج بارقام واضحة بشان ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من انجازات واعمال.

إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وتابع النائب أحمد فتحي أن القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي جاءت الموافقة عليه تزامنا بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

توفيق الاوضاع للمؤسسات

ونوه ان القانون 149 لسنة 2019 عمل على توفيق الاوضاع للمؤسسات حيث يوجد ما يقرب من 32 الف جميعة قاموا بتوفيق أوضاعهم وتم مد الفترة من اجل زيادة توفيق الاوضاع متسائلا :" 32 الف جميعة قاموا بتوفيق أوضاعهم، ولكن السؤال هنا من منهم مهتم بملف الزيادة السكانية ".