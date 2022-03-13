/685394/وكيل-تضامن-النواب-اجراء-رقابة-على-مؤسسات-المجتمع-المدني-فيما-يخص-مواجهة-القضية-السكانية

شدد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة اجراء رقابة شديدة على مؤسسات المجتمع المدني، وذلك فيما يخص العمل على مواجهة القضية السكانية، ودورها الكبير في تسليط الضوء على هذه الأزمة.

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

وكيل تضامن النواب: اجراء رقابة على مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص مواجهة القضية السكانية

ونوه فتحي أنه يجب أن يكون هناك دراية بالمؤسسات المدنية التي تعمل على مشروعات تنمية الأسرة، ومتابعة أثر المعلومة التي تصل للمواطن ونتائجها.

أحمد فتحي: لجنة التضامن الاجتماعي أولت اهتمام كبير بالقضية السكانية

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان على أن اللجنة اولت اهتمام كبير بالقضية السكانية، واعتمدت على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الدور لمواجهة هذه القضية، ومن هذا المنطلق تم اعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني نظرا لدوره الكبير في حل هذه القضية.