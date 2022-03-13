/685393/كأس-الكونفدرالية-بيراميدز-يتعادل-مع-الصفاقسي-بتونس-ويتأهل-بشكل-رسمي-من-المجموعة

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.

ليحاول الصفاقسي أن يسجل التعادل ونجح بالفعل في إحراز هدف بالدقيقة 54 عن طريق فراس شواط من رأسية على يسار شريف إكرامي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدزرسمياً من دور المجموعات قبل لعب أخر جولتين، وأرتفع رصيده للنقطه رقم 10 متصدراً بهم المجموعة، بينما ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة الرابعة بالمركز الثالث ويضعف أماله بشكل كبير نحو التأهل.

وحقق بيراميدز الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – أسامه جلال – حسين السيد.

خط الوسط الوسط: توريه – وليد الكارتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – فاجري.

نتيجة مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز

حقق النادي الأهلي الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة له بالدوري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب الإنتاج الحربي.

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات، خاضها الفريق في هذا الموسم، متأخر مباراة عن الوصيف بيراميدز، صاحب الرصيد 26 نقطة.

وطبق الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة وبالفعل نجح في إستغلال إندفاع لاعبي بيراميدز، وعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 86، من توصيبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز على ياسر شريف إكرامي.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.