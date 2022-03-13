/685391/المجلس-القومي-للمرأة-المرأة-المصرية-تعيش-عصرها-الذهبي-فى-عهد-الرئيس-السيسى

أكدت إيزيس محمود، مديرة التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة ،على ان المرأة والفتاة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع المجالات والقطاعات.

دوت الخليج

أهتمام الدولة المصرية بالمرأة

واشادت إيزيس محمود، عبر لقائها فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، بأهتمام الدولة المصرية بالمرأة والفتاة المصرية، مضيفة انها فخورة ببلدها وبقرار القيادة السياسية بشأن تجليس المرأة على منصة القضاء فى مجلس الدولة.

أكدت على ان هذا القرار يحدث لأول مرة فى عهد الرئيس السيسى ، مضيفة ان هذا القرار يعد إنجاز وانتصارًا كبيرا للمرأة المصرية

مبادرات المجلس القومي للمرأة

وتابعت ان مبادرة حياة كريمة هى المظلة الكبرى لجميع المبادرات التى تهتم بحقوق المرأة والفتاة المصرية، مؤكدة ان نصف المجتمع المصرى سوف يستفيد من أعمال مبادرة حياة كريمة.

واضافت ان المجلس القومي قام بأطلاق مبادرتى نورا ودوى برعاية السيدة انتصار السيسى فى إطار مبادرات تنمية الأسرة المصرية، موضحة ان مبادرة نورا تقدم حزمة من البرامج المختلفة للفتاة المصرية من تعليم وتمكين اقتصادى وسياسى من أجل تأهيلهم للعمل فى المجتمع المحلى.