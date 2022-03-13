/685390/بعد-أول-ظهور-لـ-محمد-رشاد-مع-خطيبته-تعرف-على-موعد-الزفاف

ظهر الفنان محمد رشاد لأول مرة برفقة خطيبته غادة فتحي في حفل الأفضل لعام 2021، في الوقت الذي جمع بينه وبين طليقته لأول مرة في مناسبة بعد الطلاق.

دوت الخليج تكشف موعد زفاف محمد رشاد وخطيبته

أول ظهور لـ محمد رشاد وخطيبته

اجتمع المطرب محمد رشاد لأول مرة بطليقته المذيعة مي حلمي بعد الطلاق، ضمن فعاليات حفل الأفضل حصد محمد رشاد جائزة أفضل مطرب شاب، بينما حصلت مي حلمي على جائزة خاصة للتميز في البرامج الرياضية.

ومن جانبه حرص محمد رشاد على إهداء الجائزة لخطيبته غادة فتحي وحرص على شكرها لافتًا إلى أنها كانت سببا في نجاحه، بينما انسحبت المذيعة مي حلمي من لقاء لها بعد أن سألتها إحدى المراسلات عن تواجد طليقها على الريد كاربت.

موعد حفل زفاف محمد رشاد

كما كشف الفنان محمد رشاد عن استعداده للزواج من خطيبته غادة فتحي خلال الفترة المقبلة وقال في لقاء له هو وخطيبته ببرنامج ET بالعربي: “الفرح آخر 2022 أو على رأس السنة”.

يذكر أن المطرب محمد رشاد كان قد تحدث عن خطيبته للمرة مرة خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه الذي يحمل اسم "آخر النهار"، وأشار إلى أنها تعمل في قطاع البترول كما تعد شخصية عامة في مجالها.

محمد رشاد ومي حلمي

يشار أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حرصوا خلال الفترة الماضية على المقارنة بين خطيبة محمد رشاد بزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي، حيث شبهوها بالأخيرة.

وكان المطرب محمد رشاد أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي ارتباطه عقب مرور عام على انفصاله عن طليقته مي حلمي، وكانا قد أثارا ضجة كبيرة خلال موسم رمضان الماضي لعام 2021، حيث حلا مي حلمي ومحمد رشاد ضيوف برنامج شيخ الحارة والجريئة.

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وظهرا بالموسم الخامس من برنامج شيخ الحارة المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، التصريحات المتبادلة بين محمد رشاد ومي حلمي، حيث كشفا كواليس علاقتهما وأسباب الانفصال وانتقد الكثيرين تصرفهما وقتها بكشف أسرار الحياة الزوجية التي جمعتهما.

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