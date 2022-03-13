بإطلالة عارية.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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ظهرت الفنانة هيفا وهبي في عدد من الصور وهي تستعد للغناء في إحدى حفلات الزفاف، تألقت بفستان أسود مرصع بالأحجار، مكشوف الصر والساقين وبدون أكمام، وسنعرض لكم تفصيل الإطلالة فيما يلي.

دوت الخليج ينقل لكم تفاصيل إطلالة الفنانة هيفا وهبي الجريئة التي نشرتها اليوم

هيفا وهبي تنشر صورها بفستان أسود جريء

نشرت الفنانة هيفا وهبي اليوم صورها وهي تستعد لإحياء فرح في مصر، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت ما معناه: "في مصر لحضور زفاف سهيلة ومالك"، وظهرت في الصور وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود من خامة القطيفة، بسيط ويتميز ببعض الأعجار الباقة على الصدر، وهو بدون أكمام ويكشف عن صدرها، كما توجد فتحة بطول الساق تكشف عن ساقيها.

واستكملت هيفا البريق بحزاء لامع بتصميم مميز، وأقراط كبيرة من الأحجار الماسية بيضاء اللون، وعقد وخاتم، ومع كل هذا تركت شهرها منسدلًا بموجة بسيطة، كما أعتمدت مكياج هادء ولكنها يبرز العينين.

تعليقات الجمهور على إطلالة هيفا

كانت الإعلامية بوسي شلبي أول المعلقين على هذه الإطلالة الجريئة، وكتبت: "قمر"، وكتبت لها إحدى معجبيها: "الأسود يليق بك"، وأضافت أخر: "قشعر بدني من الجمال والفخامة"، وكتب لها ألكسندر الحاج: "كل يوم أحلى من اللي قبله"، وتوالت التعليقات على هذا المنوال تشيد بجمالها وفخامة إطلالتها في هذا العُرس.

هيفا وهبي وصورها في باريس

قضت هيفا وهبي الأيام الماضية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي نشرت خلالها عدد من الصور بإطلالات مختلفة، تتميز كل منها عن الأخرى، حيث نشرت واحدة وهي تتألق بإطلالة ناعمة وصفها المعجبين بأنها كالملائكة، وأخرى كانت بألوان الخريف ما بين البيج والأخضر والبني، وكليهما كانت تتجول في شوارع باريس.

كما أستقبلت شهر مارس بعدد من الصور، ظهرت فيها ترتدي معطفًا من الفراء باللونين البيج والبني في إحدى شرفات باريس المطلع على برج إيفل، وكانت ترتدي مع بوط قصير باللون الفضي اللامع، مع شراب داكن اللون، ومن تحت المعطف كانت ترتدي فستانًا قصيرًا مليئ بالأولان والنقوشات المختلفة، وكان بأكمام طويلة.