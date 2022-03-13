رجال كرة الطائرة بالأهلي يحقق الفوز على الزمالك في الدوري

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حقق فريق النادي الأهلي لكرة الطائرة للرجال فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها رجال طائرة الأهلي عرضًا قويًّا, ونجحوا في إنهاء اللقاء لصالحهم بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

الأهلي والزمالك في كرة الطائرة

وسيطر رجال طائرة الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول, بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وحائط الصد القوي, وكذلك الضربات الساحقة على الشبكة, وتألق عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد معوض، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-21.

وواصل رجال طائرة الأهلي تفوقهم في الشوط الثاني, وظهر محمد عادل ومحمد محسن، بشكل مميز واستمر أحمد صلاح وأحمد سعيد في الضربات القوية, ليتفوق الفريق بنتيجة 25-12.

الشوط الثالث بين الفريقين

وشهد الشوط الثالث أداءً قويًّا من جانب الفريقين في النتيجة, قبل أن ينتهي بفوز الأهلي بنتيجة 25-19, ليحسم نتيجة اللقاء لصالحه.

‎ويذكر أن رجال طائرة الأهلي قد فاز أمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري، على صالة هيئة قناة السويس.

موسيماني بعد مباراة الأهلي وصن داونز

وقال بيتسو موسيماني، إن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة صن داونز أنه "توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال إفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة".

وعبر موسيماني عن استيائه الشديد من الأحداث التي سبقت دخول بعثة الأهلي إلى الملعب، مؤكدًا أنها تصرفات غير مسئولة وهدفها معروف، وأنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.