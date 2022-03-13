طلعت عبدالقوى يكشف لـ مساء dmc أهم بنود ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام الجمعيات الأهلية، إنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن 2022 عام منظمات المجتمع المدنى كان لا بد من وجود أمور جادة، وباكورة هذه الأمور هو لقاءات نظمها الاتحاد مع مؤسسة حياة كريمة، واليوم تم التوقيع على ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى به العديد من البنود المهمة منها التكالف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والقضاء على الفقر والجوع، وأن يكون هناك نوع من تبادل الخبرات بين الجمعيات. وأوضح أن أنه تم الاتفاق على توحيد الجهود حتى لا يتم العمل فى جزر منعزلة، وأن يكون هناك قضايا سيعملون عليها بشكل جماعى، وأن يكون هناك تقدير للعمل الأهلى والتلاقى مع الحكومة وتكملة كل منهما الآخر. وأشار إلى أن "حياة كريمة" غير مسبوقة على مستوى العالم وتكلفتها أكثر من 900 مليار جنيه، تنتهى المرحلة الأولى فى 30 يونيو لتبدأ المرحلة الثانية.

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