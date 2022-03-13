عوض تاج الدين لمساء dmc: الحمد لله الوضع الوبائى أحسن بكتير والحالة مستقرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الحالات بكورونا بسبب متحور أوميكرون، مضيفًا: "الحمد لله الوضع الحالى أحسن بكتير والحالة مستقرة وهناك انخفاض فى الإصابات والوفيات".





وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن هناك زيادة فى التطعيم ضد كورونا، مؤكدا أن هناك إقبال على التطعيم من قبل المواطنين، متابعا: "قربنا من 40% من عدد السكان، وما زالت سلسلة التطعيمات مستمرة". وأشار إلى أن التطعيم يحد من مخاطر المرض، داعيا المواطنين إلى الحصول على التطعيم خصوصا وأن اللقاحات متوافرة فى جميع المناطق.

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