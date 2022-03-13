عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية لـ مساء dmc: المصريون يستهلوا يعيشوا حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد: "كنت سعيدة وأنا قاعدة مع 24 مؤسسة مجتمع مدنى بدون تنافس، وكلنا إيدينا فى إيد بعض بنشوف هانعمل إيه عشان نساعد الناس".
وتابعت: "المصريون يستهلوا إننا نعمل كده علشانهم ويعيشوا حياة كريمة"، مؤكدة أن العالم يمر بظروف صعبة ومصر جزء من هذا العالم، معقبة: "مش عايزين المواطن يحس بحاجة، ويعيش حياة كريمة".
وأوضحت أن أهم بنود ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توحيد الجهود لخدمة الفئات الأكثر احتياجا وأن يكون هناك قاعدة بيانات للوصول إلى الجميع.
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