/685388/كارثة-في-المغرب-اشتباك-الجماهير-بمباراة-الجيش-الملكي-والمغرب-الفاسي-ووقوع-إصابات-فيديو

اشتبكت جماهير الجيش الملكي مع جمهورالمغرب الفاسي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس العرش المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت المباراة بفوز المغرب الفاسي بنتيجة 2/0، لتثور جماهير الجيش الملكي وتقتحم الملعب لتشتبك مع أفراد الشرطة الذين تراجعوا للخلف، ثم قامت الجماهير بالذهاب إلى المدرج المقابل للإشتباك مع جماهير المغرب الفاسي.

ولكن سيطرت الشرطة مرة أخرى على الوضع بعد وقوع إصابات بين كلا الجمهورين، قبل أن يتطور الأمر ويقع ضحايا هنا أو هناك.

وقامت الجماهير بتدمير كل أرجاء الملعب بداية من المرمى، وتكسير تقنية الفيديو، ومقاعد المدرجات والمقصورة الرئيسية التي تستضيف كبار الزوار، كما هو الامر لدكة البدلاء التي قاموا بتكسيرها.

ومن المنتظر أن تصدر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارات رادعة، رداً على ما حدث من جماهير الجيش الملكي، وتنتظرهم عقوبات ستكون كبيره وعلى الفريق نفسه بإبعاده عن البطولات المغربية خلال الفترة القادمة.

المصري يفوز على أوتوهو بهدف ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

حقق النادي المصري الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبوا المصري بتحفظ نوعاً ما، حتى دخلوا في المباراة وهددوا مرمى أتوهو في المقابل الفريق الكونغولي قام بالتهديد عن طريق عدة كرات من مرتدات شكلت خطورة على أبناء بورسعيد.

المصري ضد أوتوهو

ولكن تغير الأمر في شوط المباراة الثاني، وسيطر المصري على جميع أرجاء الملعب وهددوا مرمى أوتوهو في أكثر من كرة وحاولوا تسجيل هدف في ظل تكتل لاعبي الفريق الكونغولي.

تشكيل المصري لمواجهة أوتوهو

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حمد، هيثم لعيوني، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، محمد جريندو، حسن على، الياس الجلاصي.

خط الهجوم: عمرو مرعي .

وضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، إسلام صلاح، أحمد شوشة، إيزي إيمكا، اسامة الجزار، حجاج عويس، محمد عنتر، حسين رجب، اوستين اموتو

لينجح المصري في الأخير بعد عدة محاولات من إحراز هدف في الدقيقة 83 عن طريق حسن علي، ليعطي فوز و3 نقاط مهمين للفريق البورسعيدي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري للنقطة رقم 7 متصدراً للمجموعة، وظل رصيد أوتوهو عند النقطة رقم 4 بالمركز الثالث.