«كنت أمنيتي الوحيدة».. قصة حب خيالية بين محمد الشرنوبي وراندا رياض قضت عليها الغيرة

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انتشرت العديد من الأنباء مؤخرًا تفيد بانفصال الفنان محمد الشرنوبي عن زوجته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، ولكن في ظل صمت الثنائي.

دوت الخليج يرصد بداية قصة حب محمد الشرنوبي وزوجته

انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

كانا قد حلا الثنائي محمد الشرنوبي وزوجته ضيفان بحلقة سابقة في برنامج "The Insider بالعربي"، وكشفا خلال اللقاء عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتهما وبدايتها.

وقالت راندا رياض إنها قابلت محمد الشرنوبي أول مرة أثناء تصوير أغنية "فاكر زمان" التي شارك بها مع الفنانة أنغام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

قصة حب محمد الشرنوبي وراندا رياض

وأوضحت وقتها أنهما تبادلا التحية فقط، والتقا بعدها خلال الاحتفال بإطلاق ألبوم الفنانة أنغام، وكانت تتعامل بشكل رسمي أثناء العمل لافتة إلى أن ليس لديها وقت للمجاملات.

وكشفت أن اللقاء بينهما تكرر في الساحل الشمالي، ووقتها ألقت عليه التحية لكنه رد وكأنه لم يعرفها، ومن جانبه محمد الشرنوبي قال: “مكنتش فاكرها أصلا خالص".

محمد الشرنوبي وزوجته

ثم تبادلا بعدها الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبدأت قصة الحب وأعلن خطوبته منها، ثم تزوجا في أواخر 2020.

ويذكر أن راندا رياض أثارت ضجة كبيرة وفاجئت الجمهور ومحمد الشرنوبي بإلغاء متابعته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ثم حذفت صورهما معا لكنه لم يحذف هو الصور من صفحته.

وانتشرت أنباء أن الخلاف الذي دار بينهما بسبب الغيرة من إحدى الفنانات التي شاركت الشرنوبي في أحد أعماله الأخيرة كما تجمعه به صداقة كبيرة.

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وفي سياق آخر، كانت راندا رياض مديرة أعمال النجمة أنغام وزوجة محمد الشرنوبي شاركت الجمهور والمتابعين من قبل، صورة رومانسية جمعته بها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة: "كنت أمنيتي الوحيدة التي تحققت".

وتفاجيء الجمهور والمتابعين بخبر انفصال الشرنوبي وزوجته راندا رياض حيث حزن الكثيرين بسبب قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما.