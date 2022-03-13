آخر تطورات ثنائي الأهلي بعد الغياب أمام صن داونز

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يجري كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي أشعة طبية خلال الساعات القادمة بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والتي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد أبوعبلة إن الأشعة ستُحدد حجم إصابة كريم فؤاد وموقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

محمد هاني

كما يخضع محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق.

وأكد أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية، وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

ولم يشارك محمد هاني في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس، السبت، بدوري أبطال إفريقيا بسبب هذه الإصابة.

راحة سلبية اليوم للنادي الأهلي

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب مواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعد مغادرة جنوب إفريقيا عقب مباراة صن داونز التي خسرها الأهلي بهدف نظيف، ثم هبطت في مطار أسوان للتزود بالوقود قبل أن تستأنف الرحلة وتصل مطار القاهرة.

موسيماني بعد مباراة الأهلي وصن داونز

وقال بيتسو موسيماني، إن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة صن داونز أنه "توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال إفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة".

وعبر موسيماني عن استيائه الشديد من الأحداث التي سبقت دخول بعثة الأهلي إلى الملعب، مؤكدًا أنها تصرفات غير مسئولة وهدفها معروف، وأنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.