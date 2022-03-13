/685387/لميس-الحديدي-تحبس-دموعها-اثناء-نعي-أنيسة-حسونة

نعت الاعلامية لميس الحديدي رحيل الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق التي قضت بعد معاناة مع مرض السرطان قائلة : صحينا الصبح على خبر سيء ومؤلم جداً بالنسبة لي وناس كتيرة وهو رحيل النائبة السابقة الصديقة أنيسة حسونة .

دوت الخليج

وأضافت الحديدي خلال برنامجها التليفزيوني "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" الفضائية، أنها توفيت فجأة اليوم وسط بيتها وأولادها وزوجها وأن وضعها الصحي لم يكن يوحي بقرب الرحيل : رغم وجودها على الكرسي لكن كان وضعها مستقر وليس متهدوراً وكانت تعمل لاخلا لحظة.

وفاة الدكتورة أنيسة حسونة اليوم

وأكملت :" لما شفتها في تكريم السيدة إنتصار السيسي في يوم المرأة العالمي وكانت على كرسي متحرك قلقت جداً لاني كنت شايفاها قبل عشر أيام في إفتتاح الدووم وكانت بصحة جيدة ".

إستطردت لميس الحديدي راوية تفاصيل أول مكالمة بينهما أخطرتها الراحلة بإصابتها بالمرض : لكن للاسف وبدون سابق إنذار فاجأتنا جميعاً وسلمت الراية تعبت مشيت ماكانتش الرحلة سهلة وأنا فاكرة في عام 2016 أول ماطرق باباها المرض هاتفتني تسأل على مختصين في هذا المجال وأنا عارفة دكاترة في هذا المجال كثيرين وكنت ساعتها في لندن وكنت ماشية في الشارع قلتلي أنتي فين ؟ وأنا برد عليها بسرعة قلتلي عاوزة أققلك حاجة وقتها إتخضيت لاني عارفة أن كلمة عاوزة أققلك حاجة وراها مصيبة ".