/685376/عمرو-حسن-الدولة-المصرية-تواجه-قضية-الزيادة-السكانية-منذ-57-عام

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، ان السكان عنصر من عناصر القوى الشاملة ولكن هذا المبدأ ليس مطلق، منوها أن المشكلة السكانية اصبحت اكبر من قدرة الدولة على التنيمة .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

وتابع عمرو حسن أن الدولة المصرية الآن تسعى جاهدة للقضاء على هذه الازمة ، منوها انه ما تم تنفيذه في عهد القيادة السياسية الحالية تخطى سنوات عديدة من العمل لسنوات ماضية منوها:" الدولة المصرية الآن تدفع فاتورة الزيادة السكانية واهمالها لعقود".

عمرو حسن: الدولة المصرية تواجه قضية الزيادة السكانية منذ 57 عام

ونوه الدكتور عمرو حسن أن التجربة المصرية لمعالجة السكان ممتدة منذ القدم، مضيفا:" مصر فاتحة ملف العمل على القضية السكانية منذ عهد جمال عبد الناصر أي منذ 57 عاما ونستطيع بعد مرور هذه الفترة ان نقول اننا انجزنا نجاحات ولكن ليس النجاح المطلوب والمرغوب للقاضء على القضية والزيادة السكانية.

وتابع عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق الدولة المصرية تقوم بالعمل في كافة الملفات ولكن ملف الزيادة السكانية يؤثر علىة كافة الملفات الاخرى، منوها أيضا الى دور المجلس القومي للسكان في محاربة هذه القضية.