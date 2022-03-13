/685371/أميرة-تواضروس-شعور-المواطن-بالتنمية-يتطلب-أن-يكون-معدل-النمو-3-أضعاف-الزياة-السكانية

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ان ملف السكان أحد الملفات الهامة للدولة، وقد يكون ملف السكان ثروة أو مشكلة، موضحة ان المشكلة السكانية في مصر لها ابعاد كثيرة حيث انها لا تكمن في بعد الزيادة فقط..

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

أميرة تواضروس: شعور المواطن بالتنمية يتطلب أن يكون معدل النمو 3 أضعاف الزياة السكانية

وأوضحت أميرة تواضروس أنه حتى يشعر المواطن بفرق في جودة حياته على الاقل يجب ان تكون معدلات النمو الاقتصادي 3 اضعاف معدلات النمو السكاني، لافتة إلى ان مصر حققت في الربع المالي الحالي معدل نمو 9 % .

العدد ليس البعد الاساسي في المشكلة السكانية

وأكملت مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، أن معدلات النمو السكاني في مصر تتزايد ،ولكن العدد ليس البعد الاساسي في المشكلة لانه يُنظر له احيانا على انه قوة الدولة وثروتها.

ونوهت:" حتى تكون الزيادةى السكانية ثروة يجب ان يكون هناك تعليم جيد وثقافة عالية وهو الامر الغير متوافر بالاضافة الى النقض في الامور الصحية وعدد من الخصائص المتدنية الاخرى.

وتابعت الدكتورة أميرة تواضروس :" نواجه مشكلة كبيرة تتطلب من كل قوى الدولة مواجهة الازمة السكانية من اجل التغلب عليها بشكل جيد.