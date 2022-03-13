التعليم: إعلان فتح باب التقدم لـ 51 مدرسة مصرية يابانية الأسبوع الجارى

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالفروع الجديدة "مرسى مطروح - بورفؤاد -مدينة المستقبل، خلال تقديم العام الجديد، والذي يتم الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع، بإلاضافة للتقديمات بكل الفروع الأخرى، وبذلك يصل عدد فروع المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن أهم شرط للقبول فى المدارس المصرية اليابانية هو السن، لأنه المعيار الأساسى فى الاختيار ويجب أن يتفق السن مع القاعدة الموجودة، وهو سن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم ويسير السن بنفس المعادلة حسب صفوف الالتحاق والتقدم، ويتم الاختيار من الأكبر سنا حسب احتياجات المدرسة.

وأوضحت الوزارة فى فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، أن المقابلة لاختيار الطفل ليست" انترفيو" بالمعنى المتعارف عليه بل مقابلة يتم من خلالها تحديد السمات الشخصية للطفل وتحديد ما إذا كانت تتقبل تطبيق أنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام المدارس المصرية اليابانية من عدمه.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل قريبا.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بالتعاون مع اليابان فى مجال التعليم، تم إنشاء وتشغيل 51 مدرسة ونستهدف أن تصل إلى 500 مدرسة داخل مصر، كما يعتمد التعليم فى المدارس المصرية اليابانية على تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0.