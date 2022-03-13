مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائى فى مصر آمن وانخفاض كبير بإصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائى فى مصر مستقر وآمن وحالات الإصابة بفيروس كورونا تتراجع حتى وأن كان هناك نسب بسيطة من الإصابة والوفيات، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أنه كان هناك تشابك بين الموجة الثالثة والرابعة، من فيروس كورونا ومتحور "أوميكرون"، وهو ما أحدث أعلى معدل للإصابة خلال الفترة الماضية، وتابع: "الحالات الشديدة من إصابات كورونا قلت وهناك انخفاض كبير فى اعداد الإصابات وهو ما نتج عنه انخفاض كبير فى عدد الوفيات".

وأكد "عوض تاج الدين"، على الدور الكبير للقاحات الذى توفره الدولة المصرية فى تراجع حدة الفيروس وعدد الإصابات بعد التوسع فى عملية تلقيح المواطنين، مناشدًا كافة المواطنين مراعاة الإجراءات الاحترازية قدر المستطاع كى نحمى أنفسنا، وتابع: "نحتفل برمضان ونسعد ولكن علينا أن نحد من التجمعات الكبيرة".

وأكد "عوض تاج الدين"، أن التجربة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة السياسية، وعلينا أن نتبع كافة التعليمات الصحية التى تصدر عن المؤسسات الصحية الرسمية حتى نصل إلى بر الأمان الكامل بشأن هذا الوباء.