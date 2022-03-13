وزير الخارجية يتوجه في جولة إلى عدة دول آسيوية



يقوم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 13 مارس 2022، بجولة آسيوية تشمل كلاً من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيلتقي بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها في شتى المجالات، بجانب تناول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على بحث موضوعات تغير المُناخ، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف. كما أضاف حافظ أن الوزير شكري سيشارك أيضاً في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري.

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