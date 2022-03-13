الأوقاف: الرئيس السيسى ينيب محافظ القاهرة فى احتفال ليلة النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الأوقاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أناب محافظ القاهرة خالد عبد العال، لحضور الاحتفال الرسمى الذى تقيمه الوزارة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.





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