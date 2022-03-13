عاجل - تقلبات جوية تثير القلق .. تحذيرات من طقس الأيام المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع من درجات الحرارة العالية التى كانت فى الأيام الماضية مشيرًا إلى أن الحالة الجوية الباردة على المحافظات تستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الجارى.





أضاف شاهين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، مساء اليوم، أننا مازلنا فى فصل الشتاء، وحذرنا كثيرا من عدم الاستهانة بالتقلبات الجوية. وذكر أن استمرار نشاط الرياح، يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، قائلًا: "إذا كانت درجات الحرارة 9 درجات ليلا، فنشاط الرياح يجعلنا نشعر وكأنها 8 أو 7 درجات مئوية". وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تتسبب فى انخفاض درجات الحرارة، واستمرار نشاط الرياح يستمر حتى الـ72 ساعة المقبلة.

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