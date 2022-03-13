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محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثالثة من صكوك الطعام للمستحقين

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أ ش أ 2022-03-13 21:18 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم الأحد، استلام وتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الطعام بإجمالى 3 أطنان لتوزيعها على 3 آلاف أسرة من مستحقى تكافل وكرامة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وذلك بمركز بلقاس وميت غمر وأجا والسنبلاوين والمنزله.

ذكر - بيان المحافظة اليوم - أن توزيع الصكوك، أقيم بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

وأشار أيمن مختار، إلى أنه سيتم توزيع صكوك الطعام شهريًا على الأسر الأولى بالرعاية، المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيه بكل عزه وكرامه فى منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك والمتابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن مختار جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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