محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثالثة من صكوك الطعام للمستحقين

ذكر - بيان المحافظة اليوم - أن توزيع الصكوك، أقيم بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى.
وأشار أيمن مختار، إلى أنه سيتم توزيع صكوك الطعام شهريًا على الأسر الأولى بالرعاية، المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيه بكل عزه وكرامه فى منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك والمتابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.
وثمن مختار جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
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