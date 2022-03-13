عوض تاج الدين لـ مساء dmc: هذه نصيحتى للمواطنين قبل شهر رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، نصيحة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان قائلا: "الوباء ما زال موجودا وهناك حالات، وكل اللى مطلوب أن نراعى الاحتياطات الاحترازية قدر المستطاع لحماية أنفسنا والمجتمع من انتشار فيروس كورونا".





وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد: "احتفلوا برمضان واسعدوا بيه إنما نفسى تكون الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات سلوك حتى لا ينتشر المرض أو أى أمراض أخرى". وأشار إلى أن التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا رائعة وساهمت وساعدت فى الحد من مشاكل الوباء، متابعا: "خلينا نمشى مع التجربة المصرية وإنجازتنا بصرف النظر عما يجرى خارجيا، كل بلد ليها سلوكياتها، وخلينا نستفيد مما أنجزناه لنصل إلى بر الأمان".

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