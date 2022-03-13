/685374/زراعة-الشيوخ--توجيهات-السيسي-بمنح-حافز-لمزارعي-القمح-خطوة-مهمة-لتأمين-المخزون-الاستيراتيجي

قال النائب نور هاشم ، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم للمزارعين ، خطوة مهمة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح .

دوت الخليج

منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم للمزارعين

واكد النائب نور هاشم، أن التوجيهات التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزيري الزراعة والري ، تعكس حرص القيادة السياسية علي المزارع المصري، وتوفير المناخ المناسب له لزراعة المحاصيل الاستراتجية، التي تؤمن احتياجات المواطنين الاساسية ، وتجعلنا نقلل من عملية الاستيراد التي تحملنا تكلفة باهظة، فضلا عن تجنبنا اي مخاطر تواجها الدول المصدرة لنا .

وأضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حقق طفرة كبيرة في قطاع الزراعة بسبب المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في هذا القطاع الذي يشكل أحد أهم قطاعات النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة دشن أكثر من مشروع خلال الفترة الماضية منها بشاير الخير ومستقبل مصر وكلها مشروعات زراعية توفر المزيد من المحاصيل في السوق سواء المحلي او للتصدي

واضاف أن النواب يؤيدون تحركات الدولة الرامية لدعم الفلاح المصري، و يدعمون قيام نهضة زراعية حقيقية ، وهذا ما تم من خلال اتخاذ حزمة من التشريعات التي ساعدت علي احداث نقلة نوعية كبيرة مثل قانون الري والموارد المائية، والتعديلات على قانون الزراعة.