/685373/عبد-الباسط-حمودة-يحتفل-بخطبة-ابنته-في-أحد-فنادق-القاهرة

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل خطوبة هدير ابنة عبد الباسط حمدة، في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة اليوم 13 مارس، وحضره العائلتين وعدد من نجوم الطرب والغناء الشعبي في مصر.

دوت الخليج يرصد احتفال عبد الباسط حمدة بخطبة ابنته في أحد الفنادق الكبر في القاهرة

عبد الباسط حمودة من حفل خطوبة ابنته هدير

احتفل اليوم المغني الشعبي عبد الباسط حمودة بخطوبة ابنته هدير على عمرو سلامة، وسط حضور العائلة والأصدقاء، إلى جانب عدد من المطربين الشعبيين في مصر، وكان ذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهر عبد الباسط بفرحة كبيرة، كما أرتدت العروس فستانًا ضخمًا براقًا، يميل إلى اللون الذهبي، وأرتدت تاجًا كبيرًا على رأسها، مع شعر منسدل .

عبد الباسط حمودة يعلن عن دويتو مع مسلم

أعلن عبد الباسط حمودة عن دويتو باسم يا اصفر، الذي سيقدمه قريبًا مع المطرب مسلم، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في البرنامج الإذاعي زق عجلك الذي يتم إذاعته عبر موجات قناة شعبي إف إم، وهو من تقديم تامر جابر وشيماء السباعي، وصرح عبد الباسط حمودة أنه يكثر من أعماله لكي لا يمل مستمعوه، حيث أنه يحرص على التجديد داخل إطار الغناء الشعبي المعروف به، وقال: "كل ما نتأخر الناس هتكون عطشانة وعايزة تسمع الجديد".

أشار عبد الباسط حمودة أنه يسير على نهج نجوم الغناء الشعبي السابقين له، مثل حسن الأسمر، أحمد عدوية، كارم محمود، وماهر العطار.

عبد الباسط حمودة يطرح دويتو جديد مؤخرًا باسم عايز فلوس

قدم المطرب الشعبي المعروف عبد الباسط حمودة أغنية شعبي مؤخرًا باسم عايز فلوس، وشاركه في أدائها المطرب حمزة الصغير، وهي من كلمات إسلام المصرى، ألحان حمزة الصغير وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في إستوديو مصرمن إخراج أشرف رمضان.

أعمال عبد الباسط حمودة

بعدما تألق عبد الباسط حمودة في سماء الأغنية الشعبية في السنوات الماضية، شارك حمودة في عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بشركات إتصالات للهواتف المحمولة، وشكرات المأكولات وغيرها، كما شارك عبد الباسط حمودة في مسلسلا وغناء تترات لأعمال فنية.