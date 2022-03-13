/685372/برامج-شهر-رمضان-2022-بسمة-وهبة-تشارك-بالجزء-الثاني-من-العرافة

تخوض الإعلامية بسمة وهبة، سباق شهر رمضان 2022، من خلال تقديم جزء ثاني من برنامجها «العرافة»، والذي من المقرر عرضه على شاشة قناة المحور.

دوت الخليج يرصد استعداد بسمة وهبة لخوض السباق الرمضاني 2022 ببرنامج العرافة 2

وتدور فكرة برنامج «العرافة» حول استضافة بسمة وهبة لعدد من نجوم الفن والغناء والمشاهير بشكل عام، ثم تقوم بإلقاء بعد الأسألة الشائكة عليهم، ليعترفوا بأسرار عن حياتهم الشخصية لأول مرة على الهواء، وكان من بين ضيوفها الموسم الأول كلا من أحمد فهمي، نسرين أمين، مفيد فوزي، بدرية طلبة، ريم البارودي، وعبد الباسط حمودة، وحقق العمل نجاح ساحق، وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور.

برامج بسمة وهبة

ويشار أن بسمة وهبة اعتادت في السنوات الأخيرة على تقديم برنامج فني منفصل في رمضان، بدءً من سلسلة برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته خلال 3 مواسم تقريبًا، وجاء بعدها آخر عامين المخرجة إيناس الدغيدي لتقدمه عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر

من ناحية أخرى كان قد وجهت الاعلامية بسمة وهبة رسالة قاسية للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بسبب قرار منع مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا من الغناء، مشيرة إلى أنه لم يمتلك شيء من الإنسانية.

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة المحور: «حمو بيكا في ابتلاء صعب والتنمر عليه حرام، والمفروض فيه إحساس ولست أدافع عنه كمطرب ولكني أقترح دراسة حالته الإنسانية، وإيجاد الحل لها يا أستاذ هاني».

وتابعت بسمة وهبة حديثها موجهة رسالة صارمة للفنان هاني شاكر: «كلنا عايزين مصلحة الفن المصري، ولكن منع مطرب مثل حمو بيكا يعاني من مرض خطير، وويتطلب حقنة ب 130 ألف جنيه كل 3 أشهر حرام، وفين روح الفنان يا أستاذ هاني وفين الإنسانية؟».

واختتمت بسمة وهبة حديثها، مطالبة هاني شاكر، بضرورة إتخاذ إجراء جديد حول عودة حمو بيكا للغناء، فقالت: «أرجو منك أن تسامح حمو بيكا وتسمحله يغني، ويحصل على التصريح ويرجع تاني ولكن بضوابط، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنت جبتلي جلطة على الهواء مباشرة، أما كنت ضد منع المهرجانات وتشجيع الراب، وهو كله كلمات جنسية ومسيئة».