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« رحمي بكير » يبحث مع محافظ شمال سيناء مطالب الصيادين في ميناء العريش

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اجتمع النائب رحمي  بكير عضو مجلس النواب، اليوم  مع محافظ شمال سيناء بصحبة النائب عزيز مطر  ورئيس الثروة السمكية المهندس سامى الهوارى ورئيس جمعية الصيادين وبعض من صياديين ميناء العريش بشأن مناقشة بحث بعض المطالب والمشاكل التى تواجه الصيادين أثناء الصيد.

حل مشاكل التي تواجة الصيادين أثناء الصيد 

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وتم مناقشة  مشكلة الإعفاء من التأمينات خلال فترة توقف الصيد كما تم على الفور تواصل محافظ شمال سيناء مع الجهات المختصه منها التأمينات الإجتماعية والثروة السمكية لإعفائهم من قيمة التأمين المطلوب خلال فترة التوقف لانة لا يوجد لديهم دخل .

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   أيضا قام بتقديم طلب عن زيادة حصة البنزين  للصياديين ، مضيفا الي طلب السماح بالسروح فترة طويلة (ليلاأو على الأقل مد فترة السروح مؤقتا) ،أضافو  طلب فتح منفذ داخل جمعية الصيادين لبيع الشباك وأدوات الصيد بسعر مناسب .

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تقدم عضو مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير   المحافظ على تجاوبة وسعة صدرة لحل مشاكل الصياديين

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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