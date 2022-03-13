/685369/حصد-إشادات-دولية-صالون-هدى-يحصل-على-تنويه-من-لجنة-تحكيم-بيروت-لسينما-المرأة

حصد فيلم “صالون هدى” للمخرج هاني أبو أسعد الحائز على الكثير من الجوائز، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان “بيروت الدولي لسينما المرأة”.

دوت الخليج يرصد آخر إنجازات فيلم صالون هدى

فيلم صالون هدى

ويشار أن فيلم “صالون هدى” يعد أحد أكثر الأفلام العربية التي حصدت إشادات عالمية خلال العام الماضي 2021، كما كتبت عنه نيويورك تايمز، لوس أنجلوس تايمز، بوسطن هيرالد، ذا نيويوركر، فارايتي.

ومن جانبه، موقع روجر إيبرت، كتب عن الفيلم: “مشهد الاستجواب في صالون هدى مصنوع بحرفية شديدة على صعيد الكتابة والتمثيل"، بينما كتب موقع ذا فيلم ستيدج: “هذه النوعية الغائبة عن المشهد والتي أتقنها مخرجين أمثال هيتشكوك تعود للحياة على يد هاني أبو أسعد".

إشادات دولية لفيلم صالون هدى

أما موقع ذا نيويوركر كتب عن العمل: "الفيلم يقدم مفاجآت درامية كما يورث قلق طويل الأمد"، ولوس أنجلوس تايمز كتب: "تقريبًا كل مشهد مصور على هيئة لقطة واحدة متواصلة، هي تقنية تجذبك أحيانًا، وفي أوقات أخرى تلفت انتباهك إلى براعة أبو أسعد”.

يشار أم فيلم صالون هدى كان قد افتتح فعاليات مهرجان PalestineReel السينمائي، وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، العرض العربي الأول للفيلم.

العرض العالمي الأول لفيلم صالون هدى

أما عرضه العالمي الأول فكان ضمن فعاليات مهرجان “تورونتو السينمائي الدولي”، وأثناء عرضه حصد إشادات نقدية كثيرة ومنها عبر موقع The film stage الذي كتب عن الفيلم وقتها: "صالون هدى يُعيد أفلام غموض هوليوود من الأربعينيات للحياة، الوتيرة السريعة والأسلوب البسيط، يذكرنا بأفلام هيتشكوك".

أما سكرين دايلي، فكتبت من خلاله ويندي آيدي: "يعود أبو أسعد في صالون هدى لمنطقته المعهودة التي يبدع فيها"، وكتبت أليشا موغال عبر موقع Exclaim: “فيلم مليء بالتقلبات العاطفية بأجمل طريقة ممكنة، تحفة فنية يجب مشاهدتها".

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ومن جانبها كيت إيربلاند كتبت من خلال إندي واير: "صالون هدى لا يهدر ثانية، فيتحول من محادثة بسيطة لدراما مرعبة"، ويشار أن فيلم صالون هدى مأخوذ عن أحداث حقيقية حول مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور داخل محل لتصفيف الشعر في بيت لحم تمتلكه سيدة تدعى هدى.