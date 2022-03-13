/685364/آرسنال-يقسو-على-ليستر-سيتي-بثنائية-بالدوري-الإنجليزي-الممتاز

حقق نادي آرسنال الفوز على ليستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري ابوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح توماس بارتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها جابرييل مارتينيللي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها توماس بارتي برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وجاء ألكسندر لاكازيت بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء سددها بقوة أعلى يمين حارس المرمى.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي برصيد 69 نقطة. ليفربول برصيد 66 نقطة. تشيلسي برصيد 59 نقطة. آرسنال برصيد 51 نقطة. مانشستر يونايتد برصيد 50 نقطة. وست هام برصيد 48 نقطة. وولفرهامبتون برصيد 46 نقطة. توتنهام هوتسبرج برصيد 45 نقطة. أستون فيلا برصيد 36 نقطة. ساوثامبتون برصيد 35 نقطة. كريستال بالاس برصيد 33 نقطة. ليستر سيتي برصيد 33 نقطة. برايتون برصيد 33 نقطة. نيوكاسل يونايتد برصيد 31 نقطة. برينتفورد برصيد 30 نقطة. ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة. إيفرتون برصيد 22 نقطة. واتفورد برصيد 22 نقطة. بيرنلي برصيد 21 نقطة. نوريتش سيتي برصيد 17 نقطة.

نتيجة مباريات اليوم

حقق تشيلسي الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف دون رد، عن طريق كاي هافرتز، من خلال كرة طولية استلمها بشكل ولا أروع وسددها في الزاوية اليمني على الحارس.

نتيجة مباراة إيفرتون وولفرهامبتون

سقط إيفرتون أمام ولفرهامبتون بنتيجة هدف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب جوديسون بارك.

نتيجة مباراة ليدز يونايتد ونوريتش سيتي

حقق ليدز الفوز على نوريتش سيتي بنتيجة هدفين، مقابل هدف في لقاء شهد عليه بين الطرفين، ملعب إيلاند رود.

نتيجة مباراة ساوثامبتون وواتفورد

سقط ساوثامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام واتفورد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب سانت ماري.