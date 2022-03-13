/685354/عبد-السند-يمامة-في-أول-لقاء-له-بالوفديين--الوفد-ضمير-الأمة-وقلبها

التقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة، مساء اليوم الأحد، وذلك للوقوف على بعض الآليات وخطوات العمل خلال المرحلة المُقبلة.

الأحزاب السياسية في نظام سياسي ديمقراطي تقوم على الرأي والآراء الأخرى مختلفة أو متففقة

ووجّه يمامة حديثه للوفديين قائلًا: الوفديون الأحرار نشكركم، هنا بيتكم، هنا أجريت الانتخابات في الأمس القريب بشفافية ونزاهة، فكان يوم الانتخاب يوم عُرس ديمقراطي، وكانت النتيجة معبرة عن إرادة الوفديين الحقيقية". وأكد يمامة أن المنهج الأساسي القائم هو حرية الرأي والتعبير سواء لمن أعطاه صوته الانتخابي أو لم يعطه، فبعد إعلان النتيجة جميع الوفديين سواسية دون عتاب، ليبقى الود الذي لا يُفسده الخلاف، وهو أحد الحريات الأساسية التي نعمل من أجلها. وأوضح رئيس الوفد أنه بحسب لائحة الحزب فإنه في حالة الانقضاء أو الانقطاع تنتهي ولاية رئيس الحزب، وبإعلان النتيجة بعد العملية الانتخابية تبدأ ولاية جديدة لرئيس جديد للوفد، منوهًا إلى أن الجميع داخل الحزب مسئول مسئولية كاملة عن الفترة المقبلة داخل حزب الوفد وكذلك الفترة السابقة كما كان الجميع مسئول عن السابق بنسب متفاوتة.

وأضاف يمامة أن من أولوياته عودة حزب الوفد وعودة جريدته وعودة العلاقة بين الوفد ونوابه، قائلًا: إن النائب الذي نجح وجلس على مقعد مجلس الشيوخ أو النواب باسم الوفد هو نائب في حزب سياسي يحمل راية الوفد، وأيًا كان فهناك التزام حزبي على جميع النواب أيًا كان قرار تعيينه طالما أنه نائب وفدي تحت عباءة الوفد، فلولا الوفد ما جاء النائب نائبًا.

وبيّن أنه بالنسبة لفكرة الرئاسة الشرفية، فلا نص عليها في لائحة الحزب، مضيفًا: لا نحابي لأحد ونحن في نطاق الحق والالتزام والمسئولية، ولم آت إلى هنا موجهًا من أحد، ولكن في إطار اللائحة والنظام السياسي الذي يجب أن نحترم تقديراته إذ تم اختياره من قبل الشعب ونحن جزء من ذلك الشعب، ولا عيش لنا إلا بهذا الاحترام والتقدير، على أن تبقى الاستقلالية وحسن التقدير.

وتابع: أكن للمستشار بهاء الدين أبو شقة كل الاحترام والتقدير والعرفان على المستوى الشخصي، ولكن نختلف سياسيا وأعبر عما آراه صحيحًا، فالوفد ليس ضميرًا للأمة فقط، ولكن قلبها أيضًا، فلقد تلقيت من المشاعر ما هو كثير، ووجدت رغبة كبيرة في أن يتبوأ حزب الوفد مكانته ويكون حزب الأغلبية، مؤكدًا أن الوفد يحترم الحزب الحاكم ويشارك في المسئولية إذ يجمعها الوفاق.

ونوّه بأنه أثناء احتفال الوفد بثورة 30 يونيو كان اقتراحه بتعديل الدستور لإضافة اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسماء زعماء مصر، إذ يرى في نظامه السياسي الاستقرار والأمان، فهذا النظام هو من حارب الإرهاب ومعه حزب الوفد في إطار من الديمقراطية الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحزاب الدينية جميعها لا تعرف الديمقراطية، وإنما تنتهج من نهج الاحتكار فكرة تقوم عليها، قائلًا: لا استبداد ولا إقصاء، وإنما الحرية وليست التغني بها، لكن في إطار منظومة الرأي والرأي الآخر.

وتحدث رئيس الوفد عن يوم إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد 2022 في 8 فبراير الماضي، إذ أعلن حينها أن ترشحه يأتي وفقًا لمنهج عودة حزب الوفد الذي مازال يراه واجبًا، إذ أن هيئات الحزب يجب أن تباشر اختصاصاتها وفقًا للائحة، ولا يجب أن يكون الرئيس مجرد صورة أو محتكرًا للرؤية مؤكدًا انه ليس ذو وجهة نظر جامدة، قائلًا: لو كانت هيئات الوفد تباشر دورها دون ضغط، لبقي المستشار بهاء الدين أبو شقة اليوم في مكانه، ولكن لا يسعنا أن نقول إنه من اليوم الوفد للوفديين.

وأكد يمامة أنه لا تستطيع أي جهة أن تنتزع رداء الوفد عن الوفديين إلا إذا كان هناك حكمًا قضائيًا خاصًا بالأهلية، فمن دخل الوفد وفديًا يبقى وفديًا ولا يُنتزع منه ذلك إلا بحكم قضائي. وعن عودة من خرج من حزب الوفد قال يمامة إن المسألة من أولويات اهتماماته، وهناك اعتبارات من أجل الاستقرار، وستكون الأولويات هي استدعاء الوفديين وإعداد برنامج قوي يسير عليه الجميع داخل الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى ما يحظى به المشهد داخل بيت الأمة من اهتمام إعلامي كبير يعكس حب الناس لمصر يراه الجميع في حبهم للوفد والوفديين، لذا يجب أن يكون الوفد حاضرًا ومستقبلًا، لافتًا إلى كلمات الدكتور منير فخري عبد النور الذي أكد له أن الوفديين فرحين بعودة حزب الوفد من جديد.

عبد العزيز النحاس: الوفد هو أعرق الأحزاب السياسية ويمامة إضافة جديدة

من جانبه هنأ النائب عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية في مجلس الشيوخ الدكتور عبد السند يمامة على فوزه برئاسة حزب الوفد، قائلًا: أهنىء حزب الوفد وبيت الأمة المصرية وجميع الوفدين ولهم أن يفخروا بانتمائهم لهذا الحزب العريق، وكما قال الدكتور عبد السند هو أعرق الأحزاب السياسية. وأضاف النحاس في كلمته: أهني الجميع على المشهد الديمقراطى التى أشادت به كل وسائل الإعلام وهو رصيد جديد وإضافة جديدة للوفد، فالدكتور عبد السند يمامة ليس غريباً عنا والجميع يعرفه كرجل قانون وفدي كان دائما يشارك ويساهم في بناء حزب الوفد. وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن المرحلة القادمة تُحتم علينا جميعا وكما عهدنا هي الديمقراطية وأن الحب الحقيقي والانتماء للوفد لنصطف جميعا كوفدين لنثبت ذلك للشعب المصرى وكل التوفيق للدكتور عبد السند يمامة بمساعدتنا جميعا وبالحفاظ على توليه الوفد ومبادئه ومكانته الشعبية، وكلنا بلا استثناء مسئولين خلال المرحلة القادمة لنصل بالوفد إلى ما نتمناه جميعا.

فؤاد بدراوي: أضع يدي في يد رئيس الوفد من أجل بيت الأمة

ورحب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد بالدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، قائلًا: من اليوم أضع يدي في يد رئيس الوفد من أجل بيت الأمة، وهو ما يتحتم علينا فعله بأن نتكاتف جميعًا من أجل بيت الأمة وتاريخه.

عصام الصباحي: الوفد يشهد مرحلة جديدة ومميزة وليست تصفية حسابات

وقال عصام الصباحي عضو الهيئة العليا، اطمأننت ودخل فى قلبي سعادة بأننا فى مرحلة جديدة مميزة، والمرحلة القادمة ليست تصفية حسابات، ولكنها نظرة للأمام ليعود الوفد لمكانته التى يهتم بها العالم وتهتم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة مرحلة تعاون والنظر للأمام.

سفير نور: رئيس الوفد رجل عظيم ولديه مهمة كبرى

وقال اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد رجل عظيم لديه مهمة ودور كبير وهو عود الوفد لمكانته في الشارع المصري.

عباس حزين: الانتخابات تمت في نزاهة وشفافية وعبد السند ابن من أبناء الوفد

هنأ عباس حزين عضو الهيئة العليا وسكرتير عام مساعد الحزب، الدكتور عبد السند يمامة بفوزه بمنصب رئيس الحزب ، مشيرا إلي أن الانتخابات تمت في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل وكانت اللجنة المشرفة على حياد بين جميع المرشحين.

وأضاف حزين أن الدكتور عبد السند يمامة ليس بغريب عن حزب الوفد ولكن ابن من أبناء الوفد والجميع يعرفه جيدا، لافتا إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى العمل والوقف صف واحد من أجل عودة الوفد.

النائبة أمل رمزي: تشيد بديمقراطية الوفديين في انتخاب رئيسهم الجديد

هنأت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور عبد السند يمامة على فوزه برئاسة حزب الوفد.

وأشادت بانتخابات الحزب التي جرت في شفافية تامة وتحت أشراف قضائي وعبرت عن رغبة الوفديين في اختيار رئيسهم الجديد في صورة ديمقراطية حقيقية كشفت للعالم اجمع مدى التزام الوفديين بحرية الرأي واحترام الرأي الأخر بما يخدم مصلحة الجميع.

وقالت أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من العمل على ارض الواقع من أجل أن يكون هناك تواصل حقيقي بين جموع الوفديين والشارع المصري تحت قيادة الدكتور عبد السند رئيس الوفد.

كما أشادت بحديث الدكتور عبد السند يمامة اليوم مؤكدة بأنه حديث من القلب إلى القلب ويكشف مدى الشفافية والتواصل التي سوف يشهدها الحزب خلال الفترة المقبلة.

سعد بدير يقترح تخصيص إدارة لتلقي طلبات المواطنين وعرضها على نواب الوفد

وقال النائب السابق سعد بدير إنه سوف يعمل مع أبناء الوفد في جميع المحافظات لتلبية طلبات المواطنين من داخل الوفد أو من خارج الوفد وهذا هو دور نواب الوفد واقترح بدير بتخصيص إدارة في الحزب لتلقي طلبات المواطنين وتوصيلها إلي نواب الوفد للعمل على تلبيتها وحلها وتوصيلها للمسئولين مشيرا إلي أن الفترة القادمة تحت إلي مزيد من العمل. وعبر بدر عن سعادته بفوزه الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد في انتخابات شهد لها الجميع في مصر وخارج مصر بالنزاهة والشفافية متمنيا له النجاح والتوفيق في رفعه الوفد.

جمال مختار: على الوفديين أن يفخروا بما فعلوه فهو مصدر فخر واعتزاز

وقال اللواء جمال مختار إن حزب الوفد شهد عُرسًا ديمقراطيًا تحدث عنه الرأي العام المصري والرأي العام العالمي، وللوفديين أن يفخروا بما فعلوه بدعم جلوس رجل عف اللسان ونبيل الخلق على كرسي النحاس باشا ليُنقل الوفد على يده نقلة حقيقية. وأضاف مختار أن ما تحدث به رئيس الوفد هو مصدر فخر واعتزاز جاء على أسس من الديمقراطية، والوفد يحتاج إلى طي صفحات الخلاف والتآمر والدسائس، ليعمل الجميل بيد واحدة على عودة الحزب قويا شامخا يفرض الاحترام على الجميع، ونضع أيدينا في أيدي الأحزاب وندعم رئيس الوفد الجديد ونقف خلفه ونحترمه بأخلاق الوفد معًا.

عبد السلام الشيخ: ترشح الدكتور عبد السند يمامة كان بمثابة فتحة خير على الوفديين

وقال عبد السلام الشيخ عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، إن ترشح الدكتور عبد السند يمامة لرئاسة الوفد كان بمثابة "فتحة خير" على الوفديين، معربًا عن تطلعه بزيارات ميدانية لرئيس الوفد في المحافظات كما عهده الجميع في زيارته أثناء ترشحه في الفترة الانتخابية. وأكد الشيخ أن الوفد يجري في دماء المصريين، لذا فهو يحتاج إلى أن يكون منظومة حقيقية على أرض الواقع، ليُتوج العُرس الديمقراطي غير المسبوق بالفعل وليس بالقول.

خالد إدريس: انتخابات الوفد مشهد ديمقراطي يفخر به الجميع

وقال الكاتب الصحفي خالد إدريس مدير تحرير جريدة الوفد إن ما حدث في بيت الأمة ونقابة المهندسين تفخر به مصر ويتحدث عنه العالم من مشهد ديمقراطي عظيم هو مصدر فخر الجميع. وأضاف إدريس أنه بحديث الدكتور عبد السند يمامة فإننا اطمأننا على جريدة الوفد ومستقبلها، قائلًا: نعلم علم اليقين أن الدكتور عبد السند يمامة قادر على النهوض بحزب الوفد وجريدته.

مواهب الشوربجي: الوفد سيعود بقوة للشارع من خلال العمل مع المواطنين

وقالت مواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، أن حزب الوفد قدم مشهد ديمقراطي في انتخابات رئاسة الحزب مشيرة إلي أن الوفد سيعود بقوة للشارع من خلال العمل والتواصل مع المواطنين. وتابعت رئيس اتحاد المرأة الوفدية قائلة: "بطمن كل سيدات الوفد العظيمات بأن الوفد باقي ضمير وقلب الأمة المصرية". وهنأت رئيس اتحاد المرأة الوفدية، الدكتور عبد السند يمامة بفوزه بمنصب رئيس حزب الوفد متمنيه لها التوفيق من أجل رفعة الوفد في الفترة المقبلة.

محمد مهاود: يجب عودة الوفد للقرى والنجوع من جديد

وهنأ الكاتب الصحفي محمد مهاود مدير تحرير جريدة الوفد السابق، الدكتور عبد السند يمامة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد، مشيرا إلى أهمية عودة الوفد إلى القرى والنجوع من جديد. وأكد مهاود أن جموع الوفدين في كافة المحافظات مع بيت الأمة والوفد عاد من جديد إلى الوفديين ولا تقديس للأشخاص بعد اليوم وانتهى العهد القديم الذي كان قاسيا وذبح الجميع، واليوم نبدأ عهد جديد وسط المحبة والتآخي من اجل رفعة الوفد وجميعا إخوة ونعمل من اجل مصر والوفد.

أحمد جمعة: الوفد بحاجة للخروج إلى الشارع والميدان مرة أخرى

وأكد أحمد جمعة عضو حزب الوفدي في محافظة الجيزة أن الوفد بحاجة للخروج إلى الشارع والميدان ليعود إلى أحضان المصرين كما كان في ماضيه العريق. وأضاف جمعة أن الوفد منذ نشأته لم يكن حزب الغُرف المغلقة، بل حزب التواجد في الشوارع والنجوع والقرى وهو كما عهدنا في وفد سعد غلول ورفاقه.

أنوار رشاد: عبد السند قيمة وقامة وفدية وقانونية ووطنية

وأعربت أنوار رشاد عضو حزب الوفد عن سعادتها بفوزه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مشيرة إلي أهمية التواصل مع جموع الوفديين من أجل العمل على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. وقالت رشاد إن حديث رئيس الوفد اليوم يحمل العديد من الرسائل الإيجابية التي سوف تضع الوفد في المكانة التي يستحقها وهو بالفعل زعيم ويستحق أن يجلس على كرسي سعد باشا زغلول وجميع الوفديين على قلب رجل واحد مع رئيس الوفد الجديد الدكتور عبد السند القيمة والقامة الوطنية والوفدية والقانونية.