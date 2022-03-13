رمضان صبحى على رأس المطلوبين فى الزمالك والمقابل المادى العائق الوحيد

أصبح رمضان صبحى لاعب بيراميدز، على رأس المطلوبين فى الزمالك من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، ويأمل مسئولو الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، الذى مازال مرتبطًا بعقدٍ سارٍ مع بيراميدز، حتى يتم تعويض اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم، ويعدون من القوام الأساسى للفريق أمثال بن شرقى وطارق حامد وأبو جبل.

ويعيش رمضان صبحى فترة من الاستقرار داخل نادى بيراميدز بالوقت الحالى، بعدما كانت الأمور غير مستقرة فى بداية انتقاله للفريق السماوى بسبب صدمة جماهير الأهلى من تصرف اللاعب، ورغم تلك الحالة من الاستقرار التى يعيشها اللاعب إلا إنه يدرس وبقوة الانتقال لصفوف الفارس الأبيض لخوض تجربة جديدة، أو الخروج للإحتراف والعودة لتحقيق حلمه من جديد.

ويُعيق الزمالك فى صفقة رمضان صبحى المقابل المادى الضخم الذى سيطلبه مسئولو بيراميدز مقابل الاستغناء عن أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وتعويض المبلغ المالى الذى تم سداده لهيدرسفيلد الإنجليزي، فضلاً عن الراتب الضخم الذى يتقاضاه اللاعب من بيراميدز، وهو الأمر الذى سيعيد الزمالك لنقطة الصفر فى هذا الملف، خاصة وإنه تم رفض تجديد عقود بعض اللاعب بسبب المغالاة فى الطلبات المالية والتى تفوق السقف المحدد.