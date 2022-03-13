التضامن: تكليفات بالتيسير على ذوى الإعاقة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصل إعفاء ذوي الإعاقات الواضحة من الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، قائلًا إن الإعاقات الواضحة هي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، التي لا يختلف عليها أحد.
وأضاف "محمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مثل الأطفال الذين يعانون متلازمة داون فهي إعاقة واضحة وظاهر أو الشلل، أو إعاقات العين الواضحة، لافتًا إلى أن الإعاقات غير الواضحة مثل قصر العين الذي يحتاج إلى كشف بقياس الدرجات.
وأكد أن هناك تكليفات بالتيسير على أصحاب الإعاقات الظاهرة والواضحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل سهل وميسر.
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