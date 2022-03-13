رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 707 حالات إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم

جدة - نرمين السيد - نجحت محافظة الفيوم، فى رفع 10678 طن قمامة، وإزالة 707 حالات اشغالات متنوعة، فى إطار الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الاشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وأطسا ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضى، إضافة إلى تركيب وصيانة 1307 كشافات إنارة.





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