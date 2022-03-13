شكرى يبدأ جولة آسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان

جدة - نرمين السيد - يبدأ وزير الخارجية سامح شكرى، فى وقت لاحق اليوم الأحد، جولة آسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى سيلتقى خلال الجولة بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها فى شتى المجالات. كما تتناول اللقاءات الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على موضوعات تغير المُناخ، أخذا فى الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق فى هذا الصدد مع مختلف الأطراف. وأضاف حافظ أن الوزير شكرى سيشارك أيضاً فى الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يومى 22 و23 مارس الجارى.

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