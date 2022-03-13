رئيس جامعة السويس يفتتح معسكر قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس فعاليات معسكر "قادرون باختلاف"، اليوم الأحد، بمقر الملاعب الرياضية داخل مقر الجامعة والتى انطلقت بعرض رياضى بالدراجات والأعلام لطلاب كلية التربية الرياضية بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية، تبعها ورشة عمل حول الإسعافات الأولية للمتطوعين من طلاب الجامعة بالتعاون مع الهلال الأحمر، ثم تنظيم عدد من الألعاب الترفيهية للحضور من أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة.





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