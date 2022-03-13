إدارة التوعية بالدقهلية تنظم يوما بيئيا بمدرسة الأمل للصم والبكم

جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة التوعية بمحافظة الدقهلية يوما بيئيا بمدرسة "الأمل للصم والبكم"، بالتعاون مع حى غرب المنصورة، وتحت إشراف المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة.





وصرحت الدكتورة فاتن السيد مدير إدارة التوعية بالمحافظة، اليوم الأحد، "إن اليوم البيئى يأتى تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور أيمن مختار"، موضحة أنه اشتمل على ندوة توعية بيئية تناولت شرح مبسط للطلاب مترجما بلغة الإشارة عن البيئة وتعريفها وأهم مصادر تلوث كل من التربة والهواء والماء، وكيفية الحفاظ على البيئة بتعديل السلوكيات الخاطئة، والتعريف بالجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت بأن تجربة اليوم البيئى الأول شهدت تفاعلا ومشاركة إيجابية من طلاب وطالبات مدرسة "الأمل للصم والبكم"، وذلك كبداية لسلسلة ندوات وأيام بيئية لمدارس ذوى القدرات الخاصة بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.