مسلسلات شهر رمضان 2022 .. كمال أبو رية ينسحب من "المداح 2" لهذا السبب

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انسحب الفنان كمال أبو رية من بطولة مسلسل المداح 2 الذي ينافس ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، والذي يعد استكمالا لنجاح الفنان حمادة هلال.

دوت الخليج تكشف أسباب انسحاب كمال أبو رية من مسلسل المداح 2

انسحاب كمال أبو رية من المداح 2

كشف الفنان الكبير كمال أبو رية انسحابه من بطولة مسلسل المداح 2، الذي يحمل عنوان “أسطورة الوادي”، وذلك عقب الانتهاء من تصوير حوالي 25% من مشاهده.

وقال الفنان كمال أبو رية في تصريحات له عن أسباب انسحابه من مسلسل المداح 2 المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 عبر شاشة قناة الحياة الفضائية: “احترامي لتاريخي الفني هو السبب”.

مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

ويشار أن السبب في انسحاب الفنان هي الشركة المنتجة للمسلسل وأنها لم تفي بوعودها له، بجانب الدعاية الخاصة بالمسلسل التي تجاهلته سواء في البوسترات والصور الدعائية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع.

وفي السياق نفسه، تواصل الفنان كمال أبو رية مع الدكتور والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لحل هذه الأزمة والمشكلة مع الجهة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل المداح.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويضم مسلسل المداح 2: أسطورة الوادي المقرر عرضه في رمضان 2022، في بطولته عدد من النجوم مثل كمال أبو رية، وحمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد عبدالعزيز، وسهر الصايغ، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، وولاء الشريف، وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال، وشريف يسري وليد أبوالمجد والإخراج لـ أحمد سمير فرج.

ومن جانبه الفنان حمادة هلال لم يتدخل لحل أزمة الفنان كمال أبو رية التي تضع العمل في مأزق وورطة حيث يفصلنا أيام قليلة عن السباق الرمضاني لعام 2022.

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وروج الفنان حمادة هلال لمسلسله الجديد، حيث نشر صورة جديدة له من كواليس العمل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهو يرتدي ملابس الشخصية التي يقدمها، وعلق عليها قائلًا: “مسجد الفران القديم من 350 سنة في القصير البحر الأحمر من أسرار صابر المداح 2 أسطورة الوادي جاهزين للمفاجآت على قناة mbc مصر".