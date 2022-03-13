/685365/الشركات-ليست-مقصره-والحل-فى-تمكين-تنفيذ-محطات-التقوية-جون-طلعت-يطرح-رؤية-لحل-إشكاليات-ضعف-شبكات-الإتصالات

طرح النائب السابق جون طلعت، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رؤية بشأن حل إشكاليات ضعف شبكات الإتصالات بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن شركات الإتصالات ليست السبب فى هذه الإشكاليات بل هى ما تبادر بالعمل على التغلب على مثل هذه الإشكاليات لأن عمل الشبكات بدون ضعف يعنى لها المزيد من الموارد، وبالتالى إشكالية الضعف ليست من ناحيتها إطلاقا.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج، مؤكدًا على أنه كخبير فى هذا ملف الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئول عن كبرى الشركات العاملة فى قطاع شبكات الإتصالات، يدرك إشكالية ضعف الشبكات بدقة ويدرك أبعادها من مختلف الإتجاهات، حيث من ناحية شركات الإتصالات فهى حريصة على أن تكون الشبكة تعمل بدون أى ضحف فى كل ركن من أركان محافظات الجمهورية المختلفة، لأن هذا يعنى لها موارد جديدة.

ولفت وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق إلى أن الجانب الأخر فى المركز القومى لتنظيم الإتصالات عليه دور أكبر فى هذا الملف حيث أنه يقوم بإصدار التراخيص اللازمة لإقامة محطات الشبكات والتقوية سواء من وزارة البيئة أو وزارة الزراعة أة أى تراخيص أخرى، مشيرا إلى أنه صاحب شركة فى هذا القطاع يلقى تجاوب من جميع المسئولين فى المركز القومى فى إنهاء كل التراخيص اللازمة.

«الشركات ليست مُقصره والحل فى تمكين تنفيذ محطات التقوية».. جون طلعت يطرح رؤية لحل إشكاليات ضعف شبكات الإتصالات

وواصل النائب السابق جون طلب حديثه بأن الإشكالية فى تنفيذ إقامة محطات الشبكات والتقوية، مؤكدا على أن الإشكالية فالتنفيذ، حيث يواجه الأهالى عملية التنفيذ فى بعض الحالات بوازع أن هذه الشبكات والمحطات تكون سبب فى الأمراض ومنها مرض السرطان، رغم أن مساء علو هذه المحطات تكون كبيرة فى وقت توجد شبكات متداخلة فى المنزل من خلال الهاتف المحمول والمتواجد فى جيب كل مواطن، وأيضا مواجهة من الأهالى بسبب المضاربة فى الاستفادة من شركات الإتصالات لصالح أى منهم فى الجيران، مشيرا إلى أن المشكلة أصبحت واضحة فى التنفيذ.

وأكد طلعت بأن تعطيل التنفيذ يعطل عمل شركات الإتصالات وضعف الشبكات ومن ثم خدمة سيئة للمواطن، وهو أمر لابد أن ينتبه له لجنة الإتصالات بمجلس النواب، ويتم دراسته وفق هذه المفاهيم،والأسباب الرئيسية فى ضعف الشبكات من خلال رفض تنفيذ إقامة محطات التقوية من جانب الأهالى، وبالتالى لابد أن نكون أمام صفة إلزامية لتمكين شركات الإتصالات من إقامة محطات التقوية لها لمواجهة أزمات الضعف والتى يتقدم بشأنها عشرات طلبات الإحاطة ضد وزير الإتصالات والمجلس القومى للإتصالات.