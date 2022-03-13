/685362/البحرواى-رئيسا-لتحرير-الوفد-خلفا-لوجدى-زين-الدينوإدريس-للبوابة-الإلكترونية

قرر المستشار عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، انتداب كل من الكاتب الصحفى على البحراوى، رئيسا لتحرير جريدة الوفد، خلفا للكاتب الصحفى وجدى زين الدين، والكاتب الصحفى خالد إدريس، رئيسا لتحرير بوابة الوفد الإلكترونية .

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ويأتى هذا القرار كأول قرار بعد فوزه برئاسة الحزب خلفا للمستشار بهاء أبو شقة، حيث كان يرأس تحرير الوفد الكاتب الصحفى وجدى زين الدين ، على أن ينفذ القرار بداية من 20مارس الشهر الجارى.

البحرواى رئيسا لتحرير الوفد خلفا لوجدى زين الدين..وإدريس للبوابة الإلكترونية

والتقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة، مساء اليوم الأحد، وذلك للوقوف على بعض الآليات وخطوات العمل خلال المرحلة المُقبلة ووجّه يمامة حديثه للوفديين قائلًا: الوفديون الأحرار نشكركم، هنا بيتكم، هنا أجريت الانتخابات في الأمس القريب بشفافية ونزاهة، فكان يوم الانتخاب يوم عُرس ديمقراطي، وكانت النتيجة معبرة عن إرادة الوفديين الحقيقية".

وأكد يمامة أن المنهج الأساسي القائم هو حرية الرأي والتعبير سواء لمن أعطاه صوته الانتخابي أو لم يعطه، فبعد إعلان النتيجة جميع الوفديين سواسية دون عتاب، ليبقى الود الذي لا يُفسده الخلاف، وهو أحد الحريات الأساسية التي نعمل من أجلها.وأوضح رئيس الوفد أنه بحسب لائحة الحزب فإنه في حالة الانقضاء أو الانقطاع تنتهي ولاية رئيس الحزب، وبإعلان النتيجة بعد العملية الانتخابية تبدأ ولاية جديدة لرئيس جديد للوفد، منوهًا إلى أن الجميع داخل الحزب مسئول مسئولية كاملة عن الفترة المقبلة داخل حزب الوفد وكذلك الفترة السابقة كما كان الجميع مسئول عن السابق بنسب متفاوتة.