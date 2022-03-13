دعمًا «لابناءنا من ذوي القدرات الخاصة »النائبة رقية الهلالي تتقدم بطلب لانشاء مدرسة فكرية متكاملة بمركز المنشاة بسوهاج

/685361/دعما-لابناءنا-من-ذوي-القدرات-الخاصة-النائبة-رقية-الهلالي-تتقدم-بطلب-لانشاء-مدرسة-فكرية-متكاملة-بمركز-المنشاة-بسوهاج

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمحافظة سوهاج، بطلب موجه الي السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن انشاء مدرسة فكرية متكاملة، بمركز وقري المنشاة، تلبي المطالب والامكانيات والرعاية اللازمة دعمًا لذوي الخاصة الفكرية.

طلب موجه بشأن انشاء مدرسة فكرية متكاملة بمركز المنشاة بسوهاج

وخاطب النائبة رقية الهلالي في طلبها، إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالمحافظة وهيئة الابنية التعليمية، والوحدة المحلية ، لدراسة المناطق الي أشارت اليها في الطلب التي تقدمت به ، وادراجه والموافقة علي إنشاء المدرسة الفكرية للمراكز.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في الطلب التي تقدمت به، إن هذا الطلب الهام التي تقدمت به يحقق حلم الكثير من اهالي القري والمراكز للحصول علي هذة الخدمة الهامة التي يدعمها ويساندها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، والحكومة الرشيدة.

وتقدمت نائبة سوهاج ، بالشكر والتقدير للسيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لسرعة تلبية الطلب والتواصل الفوري تليفونيا وكتابيا مع الابنيه التعليمية ومجلس المدينة لسرعة المعاينة واتخاذ اللازم.