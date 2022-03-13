بعد قصة حب أشعلت السوشيال ميديا.. حقيقة انفصال الشرنوبي عن راندا رياض

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أثير في الساعات القليلة الماضية، الجدل حول الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وذلك بعدما انتشرت أنباء تفيد بانفصالهما رغم قصة حبهما التي أشعلت السوشيال ميديا زواجهما الذي دام لما يقرب من سنة ونصف.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال محمد الشرنوبي عن راندا رياض

جاءت تلك الأنباء بعدما قامت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، بحذف جميع صورهم معا من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولكن لازال محمد الشرنوبي يحتفظ بتلك الصور حتى الآن.

حقيقة انفصال محمد الشرنوبي عن راندا رياض

لم يخرج أي من الثنائى محمد الشرنوبي، أو رندا رياض لنفي تلك الأنباء وفضلوا الصمت حتى الان، وكان آخر منشورات الشرنوبي عن زوجته، من يناير 2021 يحتفل معها بمجموعة صور بمرور عام على زواجهما.

وكتب الشرنوبي في ذلك المنشور: «اول سنه تعدي علينا مع بعض في بيت واحد، وتاني سنة تقريباً لينا مع بعضع، عايز اقول لك حاجات كتير اوي، و يمكن تكفي اقولها لك هنا بس بجد حاسس ان قلبي و عقلي اختاروا صح واكتشفت انك اجدع و اطيب و احن بنت في الدنيا، ربنا يخليكي ليا و يبعد عننا كل شربحبك يا راندا كل سنة واحنا مع بعض دايماً ان شاء الله».

محمد الشرنوبي في حب من أول date

من ناحية اخرى، يخوض الفنان محمد الشرنوبي تجربة فنية جديدة من خلال تقديم برنامج بعنوان «حب من أول date»، والذي بدأ عرضه على منصة فيو الرقمية.

ويعد برنامج «حب من أول date»، إنتاج ميديا لايف، استاذ طارق فهمي واستاذ محمد عبد الوهاب، تقديم محمد الشرنوبي وسنتيا خليفة، ويعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

الشرنوبي في السباق الرمضاني 2022

ويشارك الشرنوبي أيضا في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «فاتن أمل حربي»، وهو من تأليف إبراهيم عيسى الذي يعد أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة الفنانة نيللى كريم وعدد آخر من نجوم الفن، منهم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي»، عبر قناة cbc، وتظهر نيللي كريم «بطلة العمل»، فيه بدور أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، وهو أول عمل درامي يناقش قضايا الأسرة في المحاكم.