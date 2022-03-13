/685359/العائدون-من-أوكرانيا-لا-نقدر-على-تكاليف-الجامعات-الخاصة-ونناشد-الرئيس-بالتدخل

عقب رحلة طويلة، دامت أربع سنوات في دراسة طب الأسنان وبعد عودته إلى مصر جلس «أحمد ابراهيم زهران »، أمام أمتعته التي فر بها من أوكرانيا، تاركًا خلفه مسكنه الذي استأجره للمعيشة طوال سنوات دراسته للطب هناك، يفكر في مصير مجهول ينتظره، يراوده سؤال واحد: «إزاي هكمل دراستي في أوكرانيا في ظروف الحرب وإزاي أكمل دراسة طب خاص في مصر ومصاريفه غالية عليا جدا»،

دون أن يعلم ما عليه أن يفعل مستقبلا. في عام 2018، وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، نجح «أحمد ابراهيم زهران»، بمجموع 85%، واتخذ قرارا بدراسة طب الأسنان في أوكرانيا، حيث تشتهر دراسة الطب في تلك الدولة بانخفاض التكلفة وانخاض المجموع مقارنة بتكاليف ومجموع دراسة الطب في الجامعات الخاصة المصرية آن ذاك، ومن هنا بدأ رحلة البحث عن جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في أوكرانيا لاستكمال دراسته الجامعية بها، بحسب روايته لـ«اتحيا مصر».

وناشد الطالب أحمد زهران الرئيس السيسي بالوقوف معهم في استكمال دراستهم في مصرقائلا: نحن كأبناء مصر لدينا ثقة تامة في القيادة الحالية ونطالب الرئيس السيسي، أن يقف معنا في استكمال دراستنا في جامعات حكومية، وتابع: خايف تضيع عليا السنين اللي قضيتها في الدراسة وعايز أكمل دراسة أخر سنة ليا في طب الأسنان في أي جامعة حكومية بمصر، مش هقدر على مصاريف الطب الخاص»

العائدون من أوكرانيا دور مهم للقنصلية فى عودتنا

يوم الحرب يقول أحمد زهران الطالب بكلية طب الأسنان في أوكرانيا أثناء حديثه لـ "دوت الخليج": في اليوم الأول من الحرب استيقذنا فجراَ على صوت انفجارات في المطار بالقرب من مسكننا، أدركنا حينها أن الحرب قد بدأت، وعلى الفور أنشأت "جروب" واتساب، وأضفت جميع من أعرفهم من الجاليات العربية، وهم أضافوا أصدقائهم، وتم التنسيق بيننا ثم ذهبنا إلى رومانيا، وعند الحدود أدخنا الطالبات أولا، ولم أدخل الحدود قبل الاطمئنان على دخول جميع الطلاب من كل الجاليات، وهذه كانت بتوجيهات من السفارة المصرية في رومانيا والوزيرة نبيلة مكرم.

وزير ةالهجرة تتابع الجالية المصرية فى أوكرانيا

متابعة وزارة الهجرة والسفير المصري في رومانيا للطلاب كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، تتابع معنا لحظة بلحظة، من اليوم الأول حتى وصولنا إلى مصر بسلام، وقالت لنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يتابع الموقف بنفسه وسوف تصلون مصر بخير، ونحن كنا على ثقة تامة في القيادة المصرية وفي الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وعندما وصلنا رومانيا لم يدفع أي شخص جنيهاً واحداً من جيبه الخاص، والسفارة تكفلت بكل شئ، وعندما رأيت السفير المصري في رومانيا ينتظرنا بالوجبات انتابني الشعور بالفخر أنني مصري.

مطالب الطلاب العائدون من أوكرانيا نحن على ثقة تامة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلما أنقذنا من الموت في أوكرانيا، سوف يأمن لنا مستقبلنا في مصر، ونحن نكن كل الاحترام للوزير خالد عبدالغفار ولكننا غير راضون عن التصريحات التي أدلى بها، والتي نصت على تقديم الطلاب العائدين من أوكرانيا أوراقهم خلال ثلاث أشهر. ووجه الطالب أحمد زهران رسالة لوزير التعليم: أنا أتحدث بلسان جميع الطلاب العائدين من أوكرانيا، نحن لا نقدر على إحضار أوراقنا من أوكرانيا فكيف نحضر أوراقنا من بلد بها حرب، " وأردف الطالب: أنا لدي جميع أوراقي، ولكن الأغلب لا يملك أي اثبات، ونتمنى من الدكتور خالد عبدالغفار أن يسهل علينا استكمال دراستنا في مصر.