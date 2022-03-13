تشكيل دفاعي لبيراميدز أمام الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به لقاء الصفاقسي التونسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الصفاقس التونسي وبيراميدز، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – أسامه جلال – حسين السيد.

خط الوسط الوسط: توريه – وليد الكارتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – فاجري.

موقف الفريقين في المجموعة الأولى

يتواجد بيراميدز في صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الصفاقسي الوصافة بنفس الرصيد.

حقق بيراميدز الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز

حقق النادي الأهلي الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة له بالدوري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب الإنتاج الحربي.

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات، خاضها الفريق في هذا الموسم، متأخر مباراة عن الوصيف بيراميدز، صاحب الرصيد 26 نقطة.

وطبق الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة وبالفعل نجح في إستغلال إندفاع لاعبي بيراميدز، وعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 86، من توصيبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز على ياسر شريف إكرامي.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.