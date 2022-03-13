/685356/بدأت-كراقصة-وتزوجت-من-15-رجل-رحلة-نجوى-فؤاد-في-عالم-الفن

بعد 7 سنوات اختفاء، عادت الفنانة والراقصة الشهيرة نجوى فؤاد لإثارة الجدل حولها، من خلال تصريحات مؤثرة، حول إهمال الوسط الفني لها، سواء بالسؤال عنها أو بترشيح أعماله فنية عليها، رغم أنها تعتبر من أكثر الممثلات تواجدا في عدد من الأفلام السينمائية.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن الفنانة نجوى فؤاد ومسيرتها الفنية المثيرة للجدل

بدأ الجمهور يستعيد ذكرياته مع الراقصة نجوى فؤاد، بعدما تداولت المواقع الإخبارية فيديو لها، تشكو من بشاعة الوسط الفني هذه الأيام، ومعاناتها مع الوحدة المطلقة التي تعيشها ونسيان المنتجين لها، فضلا عن الأسالة المتكررة من الجمهور حول غيابها فنيا.

نجوى فؤاد

ولكن نجوى فؤاد اختفت عن الجيل الحالي، والذي بدأ يبحث عن معلومات عنها، من هي وكيف بدأت مسيرتها، وماذا قدمت للسينما لتخرج وتفضح الوسط الفني بكل هذه الجراءة، لذا يعرض دوت الخليج في ذلك السطور معلومات حول الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد.

معلومات حول نجوى فؤاد

- راقصة مصرية ولدت في يناير 1939 في حي الجمرك بالإسكندرية

- بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم مزجت بين الرقص والتمثيل وقامت ببطولة العديد من الأفلام.

- كانت انطلاقتها الأولى بفيلم ملاك وشيطان مع المنتجين صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار.

- أسست شركة إنتاج سينمائية وقامت بإنتاج العديد من الافلام التي قامت ببطولتها منها ألف بوسة وبوسة وحد السيف.

- حصلت على جوائز سينمائية من بعض المؤسسات التي تقيم مهرجانات وتعتبر إحدى الممثلات الأكبر تواجدا في عدد الأفلام على الشاشة.

- أعلنت اعتزالها الرقص في عام 1997.

زيجات في حياة نجوى فؤاد

كانت نجوى فؤاد من أكثر النجوم في عدد زيجاتها، إذ أنها تزوجت من 15 رجل من داخل الوسط الفني وخارجه، وهما: الموسيقار أحمد فؤاد حسن، وطلقت منه بعدما أنجبت منه ابنة، والفنان أحمد رمزي ولكن انفصلت عنه، والفنان ومدرب الرقص كمال نعيم، ووكيل سيارات شيفروليه في مصر الشهير بمنصور شيفروليه ثم انفصلت عنه، رجل الأعمال فايز طراد ثم من سامي المهندس، ثم محمد موسى.

فضلا عن زواجها من اللبناني سامي الزغبي، ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا، والمطرب الشاب عماد عبد الحليم ولكنها اكتشفت إدمانه للهيروين فطلقته، وكان آخر أزواجها كان اللواء محمد السباعي.