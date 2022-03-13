/685355/المصري-يفوز-على-أوتوهو-بهدف-ويتصدر-مجموعته-في-الكونفدرالية

حقق النادي المصري الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ لاعبوا المصري بتحفظ نوعاً ما، حتى دخلوا في المباراة وهددوا مرمى أتوهو في المقابل الفريق الكونغولي قام بالتهديد عن طريق عدة كرات من مرتدات شكلت خطورة على أبناء بورسعيد.

المصري ضد أوتوهو

ولكن تغير الأمر في شوط المباراة الثاني، وسيطر المصري على جميع أرجاء الملعب وهددوا مرمى أوتوهو في أكثر من كرة وحاولوا تسجيل هدف في ظل تكتل لاعبي الفريق الكونغولي.

لينجح المصري في الأخير بعد عدة محاولات من إحراز هدف في الدقيقة 83 عن طريق حسن علي، ليعطي فوز و3 نقاط مهمين للفريق البورسعيدي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري للنقطة رقم 7 متصدراً للمجموعة، وظل رصيد أوتوهو عند النقطة رقم 4 بالمركز الثالث.

تشكيل المصري لمواجهة أوتوهو

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حمد، هيثم لعيوني، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، محمد جريندو، حسن على، الياس الجلاصي.

خط الهجوم: عمرو مرعي .

وضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، إسلام صلاح، أحمد شوشة، إيزي إيمكا، اسامة الجزار، حجاج عويس، محمد عنتر، حسين رجب، اوستين اموتو

المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.

وبهذا الفوز يرفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة الثالثة عشر، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس.