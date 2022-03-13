/685353/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--شاهد-البرومو-الدعائي-لمسلسل-Suits-بالعربي

طُرح اليوم البرومو الخاص بمسلسل Suits النسخة العربية، من خلال القناة الرسمية لمنصة watchit، على موقع الفيديوهات يومتيوب، ويظهر البرومو تفاصيل أكثر عن المسلسل وشخصياته المختلفة.

دوت الخليج يرصد طرح الإعلان الدعائي لمسلسل سوتس بالعربي من قبل منصة watchit

منصة watchit تطرح البرومو الرسمي لمسلسل سوتس

طرحت منصة watchit الإعلان الدعائي لنسخة العربية من المسلسل الأمريكي Suits، من خلال اليوتيوب اليوم، وحصل البرومو قرابة الـ 2000 مشاهدة منذ طرحه إلى الآن، ومن المقرر عرض مسلسل Suits بنسخته العربية خلال شهر رمضان 2022، عبر منصة watchit، إلى جانب القنوات الفضاية.

النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Suits

يشارك مسلسل Suits بنسخته العربية ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو من بطولة مجموعة من النجوم المتميزين في الفترة الماضية في الدراما المصرية، وهم: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى وتارا عماد، وهو نتاج مشترك بين محمد حفظي وياسر عبد المجيد في التأليف، وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل Suits نافذة للوجوه الجديدة

قدم مسلسل Suits بالعربي فرصة لعدد من الوجوه الجديدة للظهرو لأول مرة من خلاله، كما حدث مع الوجه الجديد فاي منصور، التي تقدم شخصية مصورة فوتوغرافية خلال أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل سوتس العربي

تروي أحداث مسلسل Suits قصة شركة محاماة معروفة تجمع عددًا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق أحلامها في مجال المحاماه، وأولهم محامي يدعى هارفي سبيكتر، ويتخذ له مساعدًا وهو الشاب مايك، رغم أنه لم يحصل على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه لديه ذكاء وموهبة فترية خارقة في هذا المجال.

يجدربنا ذكر أن النسخة الأميركية من المسلسل تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، كما حصل مسلسل Suits على تقييم 8.4 على موقع IMDb.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحصل على حقوق بث النسخة المصرية من مسلسل Suits

تُعتبر هذه هي المرة الأول التي تحصل فيها "المتحدة للخدمات الإعالمية UMS" على حقوق بث النسخة المصرية من إحدى المسلسالت الأمريكية، والتي تعبتر من أفضلهم، والمقرر عرضها ضمن السباق الرمضاني 2022 للجمهور المصري على قنواتها التلفزيونية وتطبيق "watchit.