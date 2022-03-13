فيريرا يعتمد على الناشئين خلال مران الزمالك «صور»

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم بمقر النادي بميت عقبة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، استعداداً لمواجهة بترو أتليتكو القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعتمد فيررا بشكل كبير خلال المران على تصعيد أكثر من لاعب من فريق الناشئين ليتدربو مع لاعبي الفريق الأول، الذي غاب عنه أكثر من لاعب، على أن يعودوا خلال التدريبات القادمة.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبي الزمالك الذين شاركوا أمام الوداد تدريبات استشفائية والجري حول الملعب لمدة 10 دقائق تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال، بستخدام ادوات التدريب التأهيلية.

وشرح فيريرا للاعبين خلال الجلسة الأخطاء التي ارتكبوها خلال المباراة السابقة والعمل على تصحيحها الفترة المقبلة، بجانب تحفيزهم للمواجهات القادمة وتحقيقق بطولتي الدوري والكأس والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد الخروج المبكر هذا الموسم.

مرتضى منصور: الإعتذار والوقوف على الخطأ من سمات الكبار ياخطيب

علق مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هتافات جماهير النادي الأهلي على لاعبي فريق بيراميدز بالدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم البرتغالي فيريرا مدير فني للفريق: "يا محمود الخطيب انت المفروض تخرج وتعتذر للاعبي بيراميدز".

وواصل: "مرتضى منصور خرج واعتذر لعيل عنده 14 سنه علشان مدحت عبد الهادي، علشان دا تابع للزمالك ورئيس النادي بنفسه خرج واعتذر".

وأضاف: "انت ياخطيب الجمهور شتم اللاعيبه وبأمهم ودا غلط مش رياضه، كان لازم تخرج تعتذر ياخطيب علشان انت رئيس نادي كبير".

واختتم: "الإعتذار والوقوف على الخطأ من سمات الكباري ياخطيب".

مرتضي منصور للأندية السعودية: مفيش غير لاعبي الزمالك فى مصر؟

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول، لم ينصب تركيزه مع الأبيض في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي:" أن محمد أبو جبل مرتضى خلي الأندية السعودية تبعد عن الزمالك".

وتابع:": "أنا من أعادت محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من سموحة، واللاعب طلب الحصول على 32 مليون جنيه من أجل التجديد".

ووأصل:" محدش يقولي الرياضة ملهاش علاقة بالسياسة، كلهم على نفس الخط".

وأردف:" أشمعنا لاعبي الزمالك هما إاللي مطلبين في الأحتراف، النادي الأهلي عنده محمد وهو خارب الدنيا.

وأختتم:" هناك في الأهلي ابن شوبير عملاق ليه أبوه ميخلهوش يحترف".